Sakarya'da gürültü kavgası: 1 ölü

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haymana, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızırtepe Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda 34 yaşındaki Fatih Haymana, parkta oturan bir grup genci gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarınca tartışma çıktı.

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