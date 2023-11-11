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Ankara'da toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentte toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yönelik yeni sistemin devreye alınacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 14:50, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 14:45
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Ankara'da toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem

Gölbaşı'ndaki bir düğün salonunda Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğince (TÖHOB) düzenlenen programda konuşan ABB Başkanı Yavaş, önceliklerinin ekonomik şartlar altında ezilenlere sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Yavaş, özellikle Kovid-19 salgını döneminde ulaşılmayan hiçbir vatandaşın olmadığını belirterek, özellikle sosyal destek alan aileler, esnaf ve öğrencilere yönelik desteklerle, mağduriyetin önüne geçtiklerini bildirdi.

- "Zam yapmamak için bu fiyatlara taşıyoruz"

Göreve başladığı zaman "eski defterleri kapattıklarını" belirten Yavaş, daha önce otobüs biletinin ortalama 1 dolar, suyun metreküpünün 1,7 dolar olduğunu, şu an suyun metreküpünü 0,60 cente sattıklarını kaydetti.

Yavaş, şöyle devam etti:

"Halen belediye meclisine geliyorlar, 'Suyun yarı parasını da alma' diyorlar. Ortalığı sel götürüyor, önceden yapmadıkları altyapıdan dolayı taşkın olduğu zaman güzel güzel tweet atıyorlar. Hem altyapıyı yapıyoruz, hem vatandaşa ucuz su veriyoruz. Mesela destek alanlara 10 ton su 10 lira. Desteğin her türlüsü bizde var, öğrencilere ücretsiz EGO bilet veriyor. Zam yapmamak için bu fiyatlara taşıyoruz."

Ankara'da belediyenin genel hizmetlerinin sorunsuz devam ettiğini, eksiklerini de tamamlayacaklarını belirterek, halk otobüsü esnafına güçleri yettiğince destek olacaklarını söyledi.

- Yeni sistemi anlattı

Toplu taşımada kendi fikri olan yeni yöntemin devreye alınacağını da anlatan Yavaş, şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Büyükşehir'in, başkasının kartının kullanılmasından dolayı yıllık 50 milyon lira zararı var. Zaman zaman şoförler yakalıyor, onlar da bize ailesiyle gelip 'Bilmeden yaptık' gibi şeyler söylüyorlar. Kartla şahsın fotoğrafını yükleyelim, validatör o şahsın o olup olmadığını anlasın ama o anda ters sinyal verip vatandaşı da milletin içinde mahcup etmeyeceğiz. Gece 12'de mesaj gelecek ve kartı otomatik kilitlenecek."

- "Özel halk otobüsleri 5 yıldır zarar ediyor"

TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara da artan maliyetler nedeniyle halk otobüsü şoförlerinin yaklaşık 5 yıldır zarar ettiğini ve belediye bütçesi el verirse Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek istediklerini dile getirdi.

Kara, ilçe kooperatif başkanlarının taleplerini de aktardığı toplantıda, öğrenci biletleri için tamamlama, radyatör olmayan araçların eksiklerinin giderilmesi ve sefer düzenlenmeyen bölgeler için planlama yapılmasını istedi.

Kara, ulaşım esnafının sorunlarını anlattığı toplantıda, ABB Başkanı Yavaş'tan kasım sonuna kadar gelir desteği sağlanmasını talep etti.

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