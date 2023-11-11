Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri hedef almaya devam ediyor.

Son 24 saatte Şifa, Endonezya, Nasr Çocuk, Rantisi Çocuk, El-Avde Çocuk ve Kudüs hastaneleri ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.

İsrail, hastaneleri doğrudan hedef alıyor

Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin çevrelerini de vurdu.

Endonezya Hastanesinde elektrik tamamen kesilirken, jeneratörler de yakıtın bitmesi nedeniyle durdu ve hastane karanlığa gömüldü.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Rantisi İhtisas Çocuk Hastanesini de "doğrudan" hedef aldı.

Gazze'de hedef alınan Nasr Çocuk Hastanesi hizmet dışı kalırken, oksijensiz kalan bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesinin yoğun bakım ünitesine ateş açtı. Ayrıca Kudüs Hastanesi yakınındaki Tel el-Heva bölgesi şiddetli şekilde bombalandı.

İsrail 20 yıldan fazla süredir hastaneleri hedef alıyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2002'de Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesini hedef aldı. Buraya düzenlediği operasyonda İsrail, yaralıları kabul eden hastanenin duvar ve pencerelerine her yönden ateş etti.

İsrail, 15 Ocak 2009'da, Hamas'a karşı 20 gün süren saldırılarında çok sayıda hastaneyi, uluslararası medya kuruluşunun kullandığı ofisleri ve Birleşmiş Milletler (BM) yardım merkezini bombaladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Filistin Kızılayı tarafından işletilen Kudüs Hastanesinin en az bir kez doğrudan darbe, ikinci katının ise alev aldığını söyledi.

2014'teki saldırılarda 17 hastane hedef alındı

"Koruyucu Hat" adı altında 7 Temmuz 2014'te Gazze'ye havadan saldırı başlatan İsrail ordusu, 17 Temmuz akşamı karadan saldırıya geçti. İsrail, sivil yerleşim birimlerini hedef almasının yanı sıra hastaneleri vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 3 Ağustos 2014'e kadar İsrail'in saldırılarında 17 hastane, 35 ambulans ve 102 sağlık görevlisi hedef alındı, saldırılarda 19 Filistinli sağlıkçı hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 10 hastane ve 55 bakım merkezinden 44'ü ile onlarca sağlık kurumu kapatıldı.

2020, 2021 ve 2023'ün de ocak ve nisan aylarında hastane saldırıları devam etti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne 26 Aralık 2020'de düzenlediği saldırıda da Muhammed Durra Çocuk Hastanesi büyük hasar gördü.

Saldırı sırasında hastanede tedavi gören çocuklar, refakatçiler ve sağlık çalışanları büyük panik yaşadı. Hastanenin odalarının ve birçok servisin camları kırıldı.

İsrail güçleri, 4 Ocak 2021'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Şehit Sabit Sabit Hastanesini basarak 3'ü acil bölümünde olmak üzere hastane içinde 4 ses bombası attı.

İsrail, 19 Ocak 2023'te Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında da bir hastaneyi hedef aldı.

Yine İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Nisan 2023'te düzenlediği hava saldırılarında çocuk hastanesinde hasar meydana geldi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in hastane saldırıları

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı hastanelerde de yüzlerce sivili katletti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, El-Ehli Baptist Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Öte yandan, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne yol açan 17 Ekim'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı, Gazze'de bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır 342 kişi yaralandı.

Gazze'de 35 hastaneden 18'i çalışamaz halde

İsrail ordusu, 30 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Filistin'in kanser hastalarının tedavi gördüğü en büyük hastanelerden biri olarak öne çıkan sağlık kurumu hasar görürken, saldırılar nedeniyle faaliyetleri de durduruldu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastanelerin çok defa hedef alınması sonucu bölgedeki 35 hastaneden 18'i çalışamaz hale geldi.