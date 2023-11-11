Kayıp iş insanının öldürülmesi üzerine yakalanan 7 zanlı adliyede

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, iş adamı Nurhan Ör'ün (55) tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla önceki gün yakalanan 6 zanlı ile soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etti.

Muhtemelen yolda hayatını kaybeden iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar I.E. (55), F.G. (36), E.D. (33), C.A. (56), N.T. (61), A.T. (56) ile oğlu B.T. (29) sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gebze ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Nurhan Ör'ün tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüphe üzerine 6 zanlı önceki gün gözaltına alınmış, gözaltı sayısı daha sonra 7'ye çıkmıştı.