CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.
Genel Başkan Özgür Özel, yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Yeni Merkez Yönetim Kurulu da (MYK) belirlenirken kurulda 24 kişi yer aldı. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel seçildi.
Buna göre; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Sayman Özgür Karabat oldu.
Yeni MYK üyeleri
Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen
Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar
Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel
Enerji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz
Gençlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç
İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan
Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe
Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı
Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş
Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu
Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın Tarım Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu.
Yeni YDK 15 kişiden oluştu
15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı. Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.