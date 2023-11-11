CHP'de yeni MYK belli oldu

Genel Başkan Özgür Özel, yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Yeni Merkez Yönetim Kurulu da (MYK) belirlenirken kurulda 24 kişi yer aldı. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel seçildi.

Buna göre; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Medya ve Halka İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Sayman Özgür Karabat oldu.

Yeni MYK üyeleri

Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

Aile Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar

Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

Enerji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

Gençlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç

İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı

Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş

Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın Tarım Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir Ulaştırma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu.

Yeni YDK 15 kişiden oluştu

15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı. Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.