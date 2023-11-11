RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası ile gurur duyuyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "6. Yerel Medya Buluşması"nda, önceki toplantılarda aldıkları kararların kanuni değerlendirmeye tabi tutulacaklar haricinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yayıncıların ayağına giderek sorunlarını dinlediklerini ve çözmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Şahin, son derece yararlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Şahin, sadece ceza veren, ceza uygulayan üst kurul olmadıklarını vurgulayarak, "Birtakım düzenleme, denetleme faaliyetlerinin yanında aynı zamanda kuruluş ve medya mensubu arkadaşlarımızın, bizim alanımızda sıkıntısı olan bütün bireylerin ve kuruluşların dertleri ile yerinde ilgilenme ve halletme çabasında olan bir üst kuruluz." diye konuştu.

"Türk medyası iyi bir sınav veriyor"

İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırıların tarif edilemez acılarla dolu olduğuna dikkati çeken Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların, güçsüz bedenlerin ölümünü görmek insanı derinden yaralıyor. Bu süreçte Türk medyası ile gurur duyuyorum. İstisnalar hariç, asrın felaketi deprem zamanında, deprem felaketinden önce kısa vadedeki tarihimizde 15 Temmuz hain kalkışmada, darbe girişiminde ve sonraki bütün savaş zamanları. Özellikle İsrail'in katliamının başladığı ilk andan itibaren Türk medyası iyi bir sınav veriyor. Çok ufak istisnalar, asli vazifesini kendince yerine getirmesi gereken medya hariç Türk medyası ile gurur duyuyorum. Her zaman olması gerektiği gibi Filistin davasına, Gazze davasına, oradaki mazlum halkın davasına Türk medyası sahip çıktı."

Şahin, bölgede görev yapan gazetecilerin desteklendiğini de belirterek, "Her zaman kendileri ile görüşüyoruz. Hafta başında bu alandaki sivil toplum örgütleri ve oradaki başkanlarımız ile ortak bildiri yayınladık. O bildiride de belirttiğimiz gibi, dünya medyasının artık bu gerçekleri görmesi lazım, derhal görmesi lazım. Maalesef öyle olmuyor. Eğer siz bazı dengelerin boyunduruğu altındaysanız ki çoğu öyle. Gerçeklerin yerine onların tezlerini savunuyor oluyorsunuz. Türk medyası ile gurur duyuyorum, görevini ifa etti, ifa etmeye devam edecek. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Mazlumun yanında doğru bilgiyi aktarması gerekiyordu. Türk medyası da bunu yapıyor." dedi.