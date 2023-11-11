Acun Ilıcalı Shelbourne'ü bıraktı, yeni kulüp satın alıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alarak futbol yatırımlarına başlayan Acun Ilıcalı daha sonra İrlanda ekibi Shelbourne'e yatırım yapmıştı.

ACUN ILICALI, SHELBOURNE'Ü BIRAKTI

Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Shelbourne'de olan yatırımlarını sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

Öte yandan Acun Ilıcalı yakın zamanda başka bir ülkede futbola yatırım yapmayı planladığını kaydetti.

"ACM SPORTS olarak; İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz.

Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."