Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 17:59, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 18:00
Zirvenin yapıldığı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.