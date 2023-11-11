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Malatya'da trafik kazası: 2 polis yaralı

Malatya'da otomobilin "Yunuslar" olarak bilinen motorize polis ekibine çarpması sonucu 2 polis yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 18:01, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 18:03
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Malatya'da trafik kazası: 2 polis yaralı

F.Ö. yönetimindeki otomobil, Çavuşoğlu Mahallesi Çıraklık Eğitim Merkezi Kavşağı'nda motorize ekip olan polis memuru V.G. idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada motosikletteki V.G. ile polis memuru F.Ş. hafif yaralandı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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