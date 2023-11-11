Konya'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 20:43, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 20:45
Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, yolun karşısından geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.