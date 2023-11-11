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Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı

Erzurum'da hizmet veren döner işletmesinin sahibi Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 20:50, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 20:53
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Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı
Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Yemen de, Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi. Laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti." ifadesini kullandı. Atmaca'ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mustafa Atmaca ifadesinin ardından tutuklandı. EMNİYETTEN YAZILI AÇIKLAMA Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce M.A isimli şahsın sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu söylemlerle ilgili olarak 11 Kasım 2023 günü Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda M.A isimli şahıs 5816 (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir."

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