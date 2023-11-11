Öğretmenler 13-17 Kasım'da hangi konuları takip edecekler?

MEB aldığı karar ile 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında mesleki çalışma kapsamında okullarda alacakları programı yayımlamıştı.

Bir çok haber sitesinde yayımlanan programların 13-17 Kasım mesleki çalışma ile ilgisi yok. Öğretmenler; 13-17 Kasım tarihleri arasında daha önce açıklanan ve genel müdürlerin bilgilendirme konuşmalarından oluşan videoların 19 Kasım 2023 saat 23:59'a kadar her hangibir saatte izlemeleri halinde mesleki çalışma görevlerini tamamlamış sayılacaklardır.

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Kaynak: Maksut BALMUK / Öğretmen