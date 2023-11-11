Maç sırasında fenalaşan Ganalı futbolcu Raphael hayatını kaybetti

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Egnatia ve Partizani arasındaki karşılaşmanın 23. dakikasında Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena'nın fenalaşıp yere düştüğü ve bilincini kaybettiği ifade edildi.

Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından Dwamena'nın Kavalye şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak doktorlar 28 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini ifade etti." bilgisi verildi.

Savcılığın, futbolcunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dwamena'nın kurtarılamadığı kaydedildi.

Federasyon, olayın ardından ülkede bu hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.