Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü binaya ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan binanın müteahhidi, apartmanın fenni mesulü, apartmanda faaliyet gösteren pastanenin iki yetkilisi ve apartmandaki tadilatı organize eden olmak üzere 5 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan, 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Enkazda yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, karot ve demir numune analizleri ile tutanaklarının yer aldığı iddianamede, Ezgi Apartmanı'nın yıkıldığı, 35 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise yara alamadan kurtulduğu hatırlatıldı.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmanın meydana geldiği binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

İddianamede, onaylı mimari projesinde 1 asansörün olduğu görülürken enkaz alanında yapılan incelemede 2 bölgede asansör imalatında kullanılan parçalara rastlanıldığına işaret edildi.

Apartmanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere elde edilen tüm delilerin dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporları ile birlikte KTÜ öğretim üyelerinden oluşan heyete teslim edildiği ve kusur atfı hazırlandığı ifade edilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Analizler öncesi elde edilen sonuçlar, yapı ruhsatından binanın yapımına 1996 yılında başlandığı anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında binaya ait mimari, statik ve tesisat projeleri ile statik hesap raporu bulunmaktadır. Soruşturma konusu binanın Google Earth'ten elde edilen görüntüleri detaylı incelendiğinde, çatı katının kullanımda olması soruşturma konusu binanın projesinden farklı olarak ilave bir kata sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, binanın Hacı Ali Özal Caddesi'ne bakan tarafında bulunan kısmında, projede üst zemin katta girişi ve alt zemin katta bodrumu bulunması gereken dükkanın girişinin alt zemin kattan yapıldığı ve apartmanın Hacı Ali Özal Caddesi'ne bakan tarafının toprak kotunun projeden farklı olduğu tespit edilmiştir. Dosyadaki belge ve bilgilerden, yıkılan binanın donatı tipinin proje verileriyle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir."

Yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında kolon ve perde duvarların etriye aralıkları, kanca özellikleri ve bindirme boyları gibi alanların yetersizlikler olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı:

"Ezgi Apartmanı için tarafımıza teslim edilen dosyada zemin etüt raporu bulunmamaktadır. Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür. Statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesinde yapılan izinsiz ve projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

- Birden fazla taşıyıcı unsura zarar verilmesi binanın yıkılmasında domino etkisi yaratmış

Tüm dosya kapsamında, pastanede yapılan tadilatlarda binanın statiğini etkileyecek ve binanın taşıyıcı unsurlarına zarar verecek şekilde havalandırma tesisatının perde duvarla boşluk açılarak çıkarıldığının, zemin ve asma kat arasında bulunan 40 santimetre çapındaki fretli kolonun kesildiğinin, işyerinin servis amaçlı kullandığı asansör için +30 kotundaki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığının sabit olduğuna yer verilen iddianamede şöyle denildi:

"Binanın birden fazla taşıyıcı unsuruna zarar verilmesinin depremin etkisiyle yapıda domino etkisi yaratarak binanın yıkılmasına neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, zira kolon, kiriş, perde beton, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarının birbirine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu taşıyıcı unsurlardan bir veya birden fazlasına zarar verilmesi zincirleme olarak diğer taşıyıcı unsurların da zarar görmesine neden olabileceği, somut olayda da Kervan Pastanesi tarafından birden çok sayıda taşıyıcı unsura zarar verildiği yapılan soruşturma sonucunda belirlenmiştir." denildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları reddetti.