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Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi

Kahramanmaraş depremleri sonrası afet bölgesinde çok katlı binaların yapımında çelik teknolojisi kullanılacak. "1,9 milyon kişi dışarıda ya da konteyner kentte yaşıyor" diyen Bakan Özhaseki, bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 08:17, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 08:24
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Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yaklaşık 100 bin çelik köy evi yapılacağını belirterek, yapım işiyle ilgili önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını söyledi.

Bakan Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevaplarken, deprem bölgesine yapılacak konutlar hakkında bilgi verdi. Bilim insanlarının tek katlı köy evlerinin çelikten yapılması yönünde önerileri doğrultusunda planlama yaptıklarını hatırlatan Özhaseki "Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık ve önümüzdeki haftadan itibaren ihalelere çıkmaya başlıyoruz. Ne kadar çelik ev üreten varsa buyursun, 100 bine yakın çelik ev yapılacak. Çelik karkaslı, 4-4,5 ton kadar sadece hafif çelik diye geçiyor, evlerin dış duvarları arasında 10 santimetreye kadar taş yünü olacak. Bir metreden fazla da en az su basmanı olacak şekilde bir zemine yapılacak" dedi.

BU BAŞLANGIÇ OLSUN

Çelik ev teknolojisinin Türkiye'ye kazandırılması gerektiğini dile belirten Özhaseki, "Aslında çok katlılarda bile bizim bu teknolojiye geçmemiz lazım. Bu da bir başlangıç olur inşallah. Çünkü çelikten yaptığımız bu evlerle ilgili 9 büyüklüğündeki depreme dayanacak kadar, çok sağlam bir konut tipi ortaya çıktığını bilelim" diye konuştu. Özhaseki,100 bin çelik köy evinin 6-8 ay içerisinde bitirilmesini hedeflediklerini de söyledi.

BÜTÜN KAYNAKLAR BÖLGEYE

Emlak Konut, TOKİ, İller Bankası olarak bütün imkanların deprem bölgesinde kullanılması kararını aldıklarını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti: Zaten İller Bankası tarafından deprem bölgesi dışındaki belediyelere kredi vermiyoruz, hibeleri kaldırdık. İmkanları sadece ve sadece afet bölgesinde kullanalım diye. Şu anda 1 milyon 900 bin kadar vatandaş, evinin dışında veya konteyner kentlerde yaşıyor. Her şeyi durdurdum. Ne kadar bütçemiz varsa hepsini deprem bölgesine gönderiyoruz.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM"DE İLK TEMEL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'nin Kahramanmaraş'taki ilk temeli Afşin ilçesinde atıldı. Rabia Akyar'ın Efsun Turan Mahallesi'ndeki evinin yapılması için başlatılan inşaat çalışmalarında ilk harç döküldü.

Öte yandan KOSGEB'in KOBİ'lere 450 milyon dolarlık desteğine 30 bin 723 başvuru oldu. Başvuruların sürdüğünü belirten KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Şu ana kadar 1.000'in üzerinde talebin ödemesi onaylandı" dedi.

DEPREM TURİSTİ GÖNDERMESİ

Bakan Özhaseki'nin, deprem bölgelerine selfie çekmeye gelen CHP'li belediyelere 'deprem turisti' benzetmesinde bulunması, muhalefet sıralarını rahatsız etti. Özhaseki "Nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki 'deprem turisti' gibi geldiler, görüntü verdiler, 'selfie' çektiler, bırakıp gittiler, benim sitemim de onlara, bunu söylemek hakkım" dedi.

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