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Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez

TESK Başkanı Bendevi Palandöken "2024'te yeniden değerleme ile araç muayene ücretlerine yüzde 58,46 zam yapılacak olması kabul edilemez" diyerek indirim çağrısı yaptı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 08:40, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 08:42
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Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın enflasyon karşısında mağdur olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada esnafın enflasyona karşı korunması gerektiğini söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:

"2024'te yeniden değerleme ile araç muayene ücretlerine yüzde 58,46 zam yapılacak olması kabul edilemez. Özel araçlar en az 2 yılda bir, ticari araçlar için ise her yıl yapılan araç muayene ücretleri sürücülere büyük bir külfet getiriyor. Bakım ve onarım olmadan, yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, her ay düzenli olarak sigortaya gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafı zorluyor. Bu yılki yüksek enflasyon ve maliyet artışları baz alınarak en azından yeniden değerleme oranının daha da altında bir zam yapılmalı. Yıllık muayene zorunluluğu olan ticari araçlara özel bir indirim sağlanmalı.

"Vatandaşlar ve esnaf araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlanıyor"

Yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte vatandaşlar ve esnaf araç muayene ücretlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu yıl ekim sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyonu geçti. Bu araçların yaklaşık 10 milyonunu ise ticari araçlar oluşturuyor. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs vb. gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. 2023 yılında otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde muayene ücreti bin 554 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için bin 149,60 TL, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 585,60 TL. Araç muayene ücretinin kredi kartı ya da banka kartı ile ödenmesi halinde bir de hizmet bedeli tutarı ekleniyor. Öte yandan muayene süresini geçiren araçlardan ise her ay yüzde 5 oranında faiz alınıyor."

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