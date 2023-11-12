Bursa'da 10 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı
Çok sayıda büronun bulunduğu yapının tamamı zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 10:09, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 10:10
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen binada yangın çıktı.
Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yapının tamamının zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, ilk incelemelerinde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.