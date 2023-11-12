Kredi çekmek için memur kefil arayan da Başkent 153 Çağrı Merkezi'ni aradı

- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkent 153 Çağrı Merkezi'ne, kentle ilgili şikayetler yanında "Kredi çekeceğim, memur kefil desteği verebilir misiniz?" veya "Posta kutumu, su faturam gelmiş mi diye kontrol eder misiniz?" şeklinde birbirinden farklı talepler iletildi.

AA muhabirinin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ABB bünyesinde mesai gözetmeksizin telefon, SMS, internet sitesi, WhatsApp, mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden hizmet vererek vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten çağrı merkezi, en çok 07.30-10.00 ile 15.30-20.30 saatleri arasında aranıyor.

Çağrı merkezi, bu yıl içinde alınan 3 milyon 123 bin 369 çağrının 962 bin 147'sini "başvuru" olarak kabul etti. Başvuruların da 956 bin 235'i çözüme kavuşturuldu.

Çağrı merkezine gelen aramalarda EGO otobüs sefer sayıları, asfalt, sosyal yardım talepleri ile su sayacı pillerinin değişimi talepleri öne çıktı.

Vatandaş memnuniyet oranı, 58 bin 791 kişi ile yapılan anket sonucuna göre yüzde 94,54 oldu.

- Gülümseten çağrılar

Asılsız ihbarların sistemi ve görevlileri meşgul ettiği çağrı merkezi, zaman zaman ilginç ve gülümseten taleplerle de karşılaştı.

Bankadan kredi çekmek isteyen bir Ankaralı, çağrı merkezine "Memur kefil desteği verebilir misiniz?" talebinde bulundu.

Merkezi arayan bir başka kişinin talebi ise "Çok ses çıkarıyorlar. Alçaktan uçan kuşları toplayıp kontrol altında tutabilir misiniz?" şeklinde oldu.

Bir vatandaş ise çağrı merkezini arayarak, "Herkesin su faturası gelmiş ama benim ki gelmemiş." dedi. Çağrı merkezi görevlisi, "Posta kutunuzu kontrol ettiniz mi?" dediğinde ise aynı kişi "Ben şu anda işteyim ama siz benim yerime posta kutumu, su faturam gelmiş mi diye kontrol eder misiniz?" talebinde bulundu.

Yaşlı bir kişi de karşı komşusunun duman göndererek, kendisini zehirlemek istediğini öne sürdü ve zabıta gönderilmesini istedi.

Sokağındaki sahipsiz köpeklerin bakımı için çağrı merkezini arayan bir kişi ise "Bizim mahallenin sokak köpeklerinin tüyü çok uzun ama diğer mahalledeki köpekler çok bakımlı. Bizim mahalledeki köpeklerin de tüylerinin kesilmesini istiyorum." dedi.