TBMM'de bu hafta ne görüşülecek?

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Haftalık çalışmasına 14 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Fon Yönetim Kurulu, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Ayrıca Fon'a ilişkin mali veriler, en geç 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

- Bütçe görüşmelerinin takvimi

Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda yarın Tarım ve Orman Bakanlığının, 14 Kasım Salı günü Milli Eğitim Bakanlığının, 15 Kasım Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığının, 16 Kasım Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığının, 17 Kasım Cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.