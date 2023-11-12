İçinde cenaze bulunan cenaze aracını çaldı
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün Osmaniye Asri Mezarlık'ta defnedilmek için bekletilen Hacer K.'nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı, Mehmet Can K. tarafından kaçırılmış ve şahıs Osmaniye'den Adıyaman'a doğru geldiği sırada Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Çatalağaç köyü çıkışında durdurulmuştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 11:56, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 12:40
Araçta bomba olma ihtimaline karşı jandarma ekiplerince kullanılan sinyal kesici ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından araç incelenmişti. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda araç içerisinde Hacer K'.ye ait cenaze bulunmuş ve Hacer K.'nin şahsın annesi olduğu iddia edilmişti.