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Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 16 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji, İstanbul için ise bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirdi. Bursa'da ise etkili olan lodos, yerini sağanağa ve dolu yağışına bıraktı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 12:02, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 12:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji İstanbul için harita paylaşıp bu gece saatlerinden itibaren aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını belirtti. Yağışlar yarın sabaha kadar devam edecek.

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