Pençe Harekat bölgelerinde 165 terörist etkisiz hale getirildi
15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Harekat bölgelerinde 838 taciz ve saldırı meydana gelirken 165 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 12:45, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 12:37
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Pençe Harekat bölgelerinde 838 taciz ve saldırı meydana gelirken 165 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.