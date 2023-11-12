Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 13:24, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 13:25
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, kentteki sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo skunk, 275 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.