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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 13:24, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 13:25
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kentteki sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo skunk, 275 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

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