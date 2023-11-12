Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

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