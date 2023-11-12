Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric Türkiye'ye geliyor
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 15:40, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 15:42
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AK Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, 13 Kasım 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye- AK ilişkileri ve AK gündemindeki konular ele alınacaktır" denildi.