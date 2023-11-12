Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AK Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, 13 Kasım 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye- AK ilişkileri ve AK gündemindeki konular ele alınacaktır" denildi.

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