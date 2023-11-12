Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 uzman öğretmenlik sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayan olan binlerce öğretmen, MEB tarafından sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında, uzman öğretmen sınavı giriş yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacak.

Sınav fotoğraflı giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi, 13 Kasım 2023'te "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.