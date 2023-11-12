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Real Madrid'de kriz: Arda Güler'in sakatlığı sonrası görevine son verildi

Real Madrid'de yaklaşık 6 yıldır baş sağlık görevlisi olan Niko Mihic ile yollar ayrıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler başta olmak üzere birçok futbolcuda nükseden sakatlıkların ardından bu kararın alındığı kaydedildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 16:18, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 16:22
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Real Madrid'de kriz: Arda Güler'in sakatlığı sonrası görevine son verildi

Marca'nın haberine göre, Arda Güler'in tekrarlayan sakatlıkları 2017'de eflatun-beyazlılarda göreve gelen Hırvat doktorun ayrılışını tetikleyen unsurlardan biri oldu.

On yıldan uzun bir süredir Florentino Perez ve Hırvat oyunculara (Kovacic ve Modric) çok yakın olan Mihic, altı yıl önce Dr. Olmo'nun yerine geçti.

ARDA GÜLER'İN TEKRARLAYAN SAKATLIKLARI

Dr. Mihic'in görevine son verme kararının sakatlıklarla ve özellikle de Arda Güler'in sakatlık sürecindeki yöntemlerinin ardından geldiği belirtildi.

Milli futbolcunun başkent ekibine küçük bir menisküs sakatlığı ile geldiği ve kulübün bu sakatlığı yönetmesinin biraz zaman aldığı aktarıldı.

ABD'de düzenlenen sezon başı kampına götürülen Arda, sakatlık yaşadıktan sonra İspanya'ya tekrar dönerek tedavi sürecini başlattı.

Ancak normal bir tedavi süreci mi olacağı yoksa ameliyata mı alınacağı tartışılırken Dr. Mihic, Arda'yı ameliyat etmek istemedi.

Dr. Leyes ise tam aksini savunarak genç yıldızı ameliyata aldı.

FARKLI EĞİTMENLER YÜZÜNDEN SAKATLIKLAR SÜREKLİ NÜKSETTİ

Son haftalarda Arda'nın farklı fiziksel eğitmenler, fizyoterapistler ve Mihic ile çalışmasının pek çok anlaşmazlığa sebep olduğu ve sürekli nükseden kas sakatlıkları gerçekleştiği belirtildi.

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