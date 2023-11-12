Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Bu gelişmelerin ardından adaylığını açıklayan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'nın açıklamalarının tamamı;

"Büyük Beşiktaş ailesi, Beşiktaşımızın bugün tarihinde hiçbir döneminde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur.

Ulu Önder Atatürk'ün o eşsiz tespiti, adeta Beşiktaşımızın da sınavına dönüşmüştür.

Dahili ve harici düşmanların bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır."

"MAKASIN AÇILMASINA MÜSAADE ETMEYİN"

"Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen gelin oyunuzu kullanın. Ezeli rakiplerimizle aradaki makasın açılmasına müsaade etmeyin.

Beşiktaşımız için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"AĞIR BEDEL ÖDEDİM"

"Ben, bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu olamaz.

Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden, camianın size vefa borcu var söylemlerini çok duyuyorum.

Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve cesaret veriyor."

"BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

"Büyük Beşiktaş camiasının bana bir borcu olduğu söylenmesinden ar ederim.

Geldiğimiz noktada Beşiktaş başkanına kendi stadyumunda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında sürekli haksızlığa uğrar hale gelmiştir. Sırf bunlar için bile aday olmak gerekiyor.

Beşiktaş başkanlığına adayım. Birinci hedefimiz sürdürülebilir bir başarı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. En kısa zamanda hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız."

"TARAFTARI MUTLU EDECEK TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

"Bu sene yapılan transferleri eleştirmek istemiyorum çünkü sezon sonuna kadar onlarla devam edeceğiz.

Birkaç tane taraftarı mutlu edecek transfer yapacağız. Tabii bu takıma da fayda sağlayacak, sırf taraftarı mutlu etmek için yapılan transfer olmayacak.

Kulübün bütçesini zorlamadan, gerekli finansmanı sağlayacak bu transferleri gerçekleştirecek gücümüz ve hazırlığımız var."

"RIZA HOCA VARKEN HOCA ARAMAYA GEREK YOK"

"Beşiktaş'ın Rıza hocası varken yeni bir hoca aramaya gerek yok. Ben çok da eminim, Rıza hoca bu takımı toparlar. Biz de devre arası transferler yapıp takımı toparlamayı düşünüyoruz.

Yarın maçtan sonra Rıza Hocam'la buluşacağım. Takımın eksiklerini biraz daha belirlemiş olur.

Seçilmiş gibi bir an önce hazırlıklarımızı yapacağız. Devre arası tahmin ediyorum 11 Ocak'ta başlıyor. Geçen süreye kadar, biz bu transferin hangi futbolcular olacağını tespit edip, 3 Aralık'a kadar olan süreyi kullanmak istiyoruz"

"GÜN, KARA KARTAL'I AYAĞA KALDIRMA GÜNÜDÜR"

"Beşiktaşlıların tahammül edecek hali de kalmamıştır. Gün, sırtımızı Beşiktaş'ı, Beşiktaş yapan değerlere yaslayıp camiamızı birleştirme günüdür.

Gün, gerçekçi adımlar atıp Kara Kartal'ı ayağa kaldırma günüdür. Beşiktaş için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

"BEŞİKTAŞ'A TAPU KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

"Benim en acil projem, bu futbol takımını ayağa kaldırmak. Hayali projelerle insanları yormanın, yapamayacağımız şeyleri göstermenin anlamı yok.

Ben sıkıntıların nereden geldiğini biliyorum. Ben Ümraniye sürecini yakından takip ediyorum. Önümüzdeki süreçte Ümraniye'nin tapusunu alabilirsek, rahmetli Seba'dan sonra Beşiktaş'a tapu kazandırmak istiyorum."

"SPORTİF DİREKTÖR MEHMET ÖZDİLEK"

Dün Mehmet Özdilek hocamızla bir görüşme yaptım.Allah seçimi kazanmayı kısmet ederse, sportif direktör olarak Mehmet Özdilek hocamızla yola devam edeceğiz. Yönetim kurulunda da eski futbolcu bir kardeşimiz olacak."

"BEŞİKTAŞ'A KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"

Beşiktaş'a hiç kimse parmak sallayamaz. Hele kendi evinde kimse sallayamaz.

Biz Federasyon başkanımızla ve orada çalışan arkadaşlarımızla bu ilişkileri mümkün olduğu kadar iyi götürmeye çalışacağız.

Beşiktaş'ı nasıl savunduğumuzu herkes biliyor. BU noktaya geitmrezdim ama bu durum

Beşiktaş bu dünyada en son parmak sallanacak kulüptür. Hiçbir zaman bu hareketi kabul etmez.

Gereken müdahaleyi tatlı şekilde de yaparız sert şekilde de yaparız. Beşiktaş'ın maddi manevi zarar görmesine müsaade etmem, ettirmem."

"ORTAK BİR OLUŞUMA UYARIM"

"Bir teklif olursa, camianın büyükleri ortak bir oluşum için gayret ederse ben uyarım. Yeter ki Beşiktaş'a faydalı bir oluşum olsun.

Ben Hasan beyle de görüşüyorum, Hasan beyi 45 senedir tanırım. Emre kardeşimle de görüşüyorum.Öyle veya böyle Beşiktaş'a hizmet etmiştir.

Yönetime birilerini alırken zorlanıyoruz çünkü para dışında zaman ve emek de vermek gerekiyor. Sosyal medyada yapılan matruşka benzetmelerini kabul etmiyorum.

Benim hakkımda 'şunun adamı, bundan çıktı' laflarını da kabul etmiyorum. Camianın büyükleri bir oluşumda bulunmak isterlerse konuşulur."