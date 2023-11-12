Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimleri

EGM'den yapılan açıklamaya göre, tüm illerde trafiğin güvenliğinin sağlanması amacıyla 1-6 Kasım'da denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 1-3 Kasım'da usulsüzlük ve suistimallerin en aza indirilmesi amacıyla sahte (ikiz) veya standart dışı plaka kullanımı denetlendi. 47 bin 301 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, 251 araçta standart dışı plaka kullanıldığı, 96 tescilli aracın plakasız veya plakaları eksik trafiğe çıktığı, 8 araçta ikiz (başka araca ait) plaka bulunduğu, 84 araç plakasında tahribat yapmak suretiyle okunurluğun bozulduğu, 38 araçta plakaların farklı yerlere takıldığı, 8 araçta ise sahte plaka kullanıldığı tespit edildi.

Öte yandan 3 çalıntı araç ele geçirildi.

- Alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da 3-5 Kasım'da denetim yapıldı.

Bu kapsamda, 45 bin 569 araç ve sürücü kontrol edildi. 1562 sürücünün alkol, bir sürücünün ise uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlendi. Teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmeyen 68 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici olarak el konuldu.

- Radarla hız denetimi

Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla 4-6 Kasım'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 21 bin 756 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.

- Yük taşımacılığı arka koruma çerçevesi denetimi

Ekiplerce, 1-3 Kasım'da ise yük taşımacılığı arka koruma çerçevesi denetimi yapıldı.

94 bin 903 araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamalarda, 1377 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 175 aracın zorunlu haller dışında gerekli önlemleri almadan durakladığı veya park ettiği, 1045 araçta takograf bulundurulmadığı/kullanılmadığı, 336 araçta ağırlık ve yükleme kurallarına uyulmadığı, 120 aracın arka koruma çerçevesinin bulunmadığı ya da standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde, 8 bin 820 trafik kural ihlali belirlenerek işlem yapıldı.