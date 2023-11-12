Hafif ticari araç Gediz Nehri'ne düştü: 3 ölü
Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari araç Gediz Köprüsü'nden düştü. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 18:00, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 16:50
Gediz Köprüsü'nde Uşak'tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun yönetimindeki hafif ticari araç, Yurtbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Uzun ile araçta bulunan Naci Şen yaşamını yitirdi.
Sürücünün ağır yaralanan annesi Gülşen Uzun, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.