TİKA'dan Afganistan'daki Heratlı 1000 depremzede aileye kışlık çadır desteği

Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Yurttaki yemekten zehirlenen 90 öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Erdoğan: Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Bakan Yerlikaya: Sınırlarımız, bizim kırmızı çizgimizdir
Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç görevinden istifa etti
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü mü? Resmi açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
CHP Genel Başkanı Özel: Hatay'ı gündemden düşürmeyeceğim
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Erdoğan: Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalıştık
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Personele yaptığı baskılarla gündeme gelen il müdürü görevden alındı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den 16 ile 'sarı' ve 'turuncu' uyarı
TBMM'de bu hafta ne görüşülecek?
TBMM'de bu hafta ne görüşülecek?
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor
12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Yargıdaki krizi bitirecek ilk adım atılıyor: AYM'nin yetki sınırı çizilecek
Yargıdaki krizi bitirecek ilk adım atılıyor: AYM'nin yetki sınırı çizilecek
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı
İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

TİKA'dan Afganistan'daki Heratlı 1000 depremzede aileye kışlık çadır desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde 1000 depremzede aileye kışlık çadır desteğinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 19:00, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 16:58
Yazdır
TİKA'dan Afganistan'daki Heratlı 1000 depremzede aileye kışlık çadır desteği

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ta ekimde yaşanan depremlerin ardından 2 bin aileye gıda kolisi yardımı yaptıklarını, şimdi ise Zindecan ilçesinde depremden etkilenen köylerdeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye kışlık çadır desteğinde bulunduklarını söyledi.

Deniz, bölgede ayrıca 10 adet seyyar tuvalet kurulduğunu aktardı.

Çadırların dağıtımına Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan ve Afgan Kızılayı'ndan yetkililerin de eşlik ettiğini belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Herat depreminden çok sayıda yerleşim yeri etkilendi ve evsiz kalan insan sayısı da çok olduğundan barınma ihtiyacını karşılamak üzere çadır temini işine öncelik verdik. Havaların da soğumasıyla sokakta ve parklarda çadırsız kalmak zorunda kalan kişilere de yardımcı olmak istedik."

- 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat'ta 7 Ekim ve sonrasında art arda şiddetli depremler meydana gelmişti.

Bölgede o dönem iki hafta içinde en büyüğü 6,3 olan 4 deprem meydana gelmiş, 5'in üzerinde de çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Taliban geçici hükümeti, depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Depremler sonrası çok sayıda Heratlı geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber