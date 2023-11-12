Edirnekapı'dan Beyazıt'a Filistin'e destek yürüyüşü

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'ten itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistin İnisiyatifi Platformu Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na yürüyor.

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