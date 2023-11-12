Edirnekapı'dan Beyazıt'a Filistin'e destek yürüyüşü
Filistin İnisiyatifi Platformu, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 19:30, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 17:01
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen Filistin İnisiyatifi Platformu Edirnekapı'dan Beyazıt Meydanı'na yürüyor.
Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'ten itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı.
15.00'te başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor.