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Bu mahalle nüfusunun 430 katı turist ağırladı

'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi'ni bu yıl 150 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 150 hane ve 350 nüfusa sahip Soğanlı'ya turist akını olduğunu belirten Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, bölgenin 150 binden fazla turist ağırladığını ve bu turistlerden yaklaşık 13 bininin ise sıcak hava balonuyla bölgeyi havadan izlediğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 17:17, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 17:19
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Bu mahalle nüfusunun 430 katı turist ağırladı

Vali Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye atanmasının ardından büyük önem verdiği Soğanlı Vadisi'ndeki düzenleme ve altyapı çalışmaları aralıksız devam ederken, farklı bir görünüme bürünen bölgede turist akını yaşanıyor. Sıcak hava balonlarının da havalandığı vadiye gelen turistler, kültürel mirası havadan izleme şansına da sahip oluyor. Balon uçuşlarının başladığı günden bu yana geçen süre içerisinde yaklaşık 13 bin turistin Soğanlı Vadisi'ni havadan izlediğini aktaran Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş. "Buraya her yıl binlerce turist geliyor. Şu an 13 bin kişi bu sene sırf balona binmiş. Bu da demek oluyor ki 150 binden fazla turist bu bölgeye gezmeye gelmiş, buradaki birçok eseri de görmüşler. Bizdeki turist akını genellikle yabancı turist. Burada yaklaşık 16-17 tane tescilli, 80'e yakın da restore edilmemiş kilise var. Bunun yanında birçok şapel, şırahane ve konut olarak müştemilat da yapılmış. Bunların tamamı kaya oyması ve peri bacalarına oyulmuş. Buraların gezilmesi için yürüyüş yolları ve altyapı çalışmaları yaptık. Şuanda da ışıklandırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir ay içerisinde ışıklandırma çalışması da bitecek. Bununla birlikte birçok yer gezilebilecek bir hal alacak" dedi.

Kaynak: İHA / Vahit Aldı

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