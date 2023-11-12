10 Kasım'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma
Burdur'da bir kamu kurumunda Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin Valilik soruşturma başlattı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 20:57, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 21:01
Burdur Valiliğince, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.