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Milyoner'de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğuyla yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yayımlanan bölümde 5 milyon değerindeki soru açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 22:00, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 22:02
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Milyoner'de ilk kez 5 milyon TL değerindeki soru açıldı!

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada kısa süre önce 1 milyon lira değerindeki ödül 5 milyon liraya çıkarılmıştı. Ödülün değişmesinin ardından ilk defa bir yarışmacı 5 milyon lira değerindeki soruyu görecek.

Eyüp İşler adlı yarışmacı geçtiğimiz hafta 12. soruyu doğru bilerek 5 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

12. soru:

"İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?"

A) Hulk posteri

B) Karpuz dilimi

C) Kırmızı karanfil

D) Sedir ağacı dalı

Cevap: B şıkkı

İŞTE 5 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU...

Eyüp İşler 5 milyon değerindeki soruyu görmeye hal kazandı. Yeni bölümde büyük ödülün sahibi olmak için sorunun doğru cevabını bulmaya çalışacak...

Soru: İlki Sinop İnceburun ile Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla, Gökçe Ada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuşu uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat

Cevap: Çorum

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