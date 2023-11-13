13 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Açılış Programı'na iştirak edecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.

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