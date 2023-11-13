13 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
13 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İl Müftüleri Toplantısı ile Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.
(Antalya/10.30/Denizli/14.30)
2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'na katılacak.
(Sakarya/10.30)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Açılış Programı'na iştirak edecek.
(Antalya/09.00)
SPOR
1- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına, Anadolu Üniversitesi-Tekirdağ Süleymanpaşa maçıyla devam edilecek.
(Eskişehir/16.00)