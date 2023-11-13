DSÖ: Şifa Hastanesi artık bir hastane değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından yoğun saldırıların düzenlendiği Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi ile yeniden iletişim sağladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla temasa geçmeyi başardığını belirterek, "Durum korkunç ve tehlikeli" dedi.

Hastanenin 3 gündür elektriksiz, susuz ve çok zayıf bir internete sahip olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunun temel bakım sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Bölgedeki sürekli çatışmaların ve bombardımanların zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini belirten Ghebreyesus, "Trajik bir şekilde, hasta ölümlerinin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ne yazık ki hastane artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Güvenli bir sığınak olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve umutsuzluk sahnelerine dönüşmesine dünya sessiz kalamaz. Ateşkes. Şimdi" dedi.

DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi ile bağlantılarının tamamen koptuğunu açıklamıştı.