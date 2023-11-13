Konya'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

Mernek Mahallesi Tomalak mevkisindeki kayalıklardan düşme ihbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve İHH arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket etti.

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