AK Parti yerel seçimler için kampa girdi: Başkan adayları aralıkta açıklanacak

İl ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarıyla istişare sürecini hızlandıran ve şehir buluşmaları ile saha çalışmalarına devam eden AK Parti, il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile Kızılcahamam'da bir araya geldi. Yarın son bulacak kampta Genel Merkez yönetimi 81 il yönetimiyle görüşerek, seçimlere yönelik yapılan çalışmaları değerlendiriyor.

Kampta, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, söylemler, hedefler, çalışma takvimi ve dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durulacak, illerin sorunları ve problemleri dinlenecek. Hem genelde hem özelde yapılacak çalışmaların masaya yatırılacağı, seçim sürecinde nasıl hareket edilmesi gerektiğinin anlatılacağı toplantıda, teşkilata Cumhur İttifakı'nın prensipleri anlatılacak ve ittifak ruhuna aykırı hareket edilmemesi istenecek. Toplantıda daha çok teknik çalışmalar üzerine yoğunlaşılacak.

Bu arada AK Parti'nin adaylarını açıklayacağı tarih de belli oldu. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için aday adaylığı başvurularının başladığını hatırlatarak "Kasım ayının 19-20'sinde teşkilatlarımızın temayülleri yapılacak, daha sonra adaylarımız belirlenecek. Aralık ayı içerisinde adaylarımızı ilan etmeye başlarız" dedi.

EMRAH ÖZCAN