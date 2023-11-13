Merkez Bankası yatırımcı toplantılarına başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) Yatırımcı Günleri düzenleneceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada Yatırımcı Günleri'nin ilkinin 11 Ocak 2024 tarihinde New York'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular yanıtlanacak. Katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.