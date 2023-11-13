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Muayene sırası artık tarih oluyor

Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı yönetmelikle uzaktan sağlık hizmetlerinin önü açıldı. Artan tedavi hizmeti ücretleri ve yüksek sağlık sigortası maliyetleri, dijital sağlık hizmetlerini ön plana çıkmaya başladı. 2023 yılının son çeyreğinde bu hizmetlere olan talep artmaya başladı

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 08:32, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 08:40
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Muayene sırası artık tarih oluyor

Pandemi döneminde, temel sağlık hizmetlerindeki aksamalar ile birlikte uzaktan sağlık hizmetlerinin önemi de ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, hızlı bir adım atarak öncelikli olarak Covid hastalarına yönelik olarak uzaktan sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan yönetmelikle, uzaktan sağlık hizmeti sunmak için yetki alan ve hizmete başlayan özel kuruluşların yanında, Sağlık Bakanlığı da Aile hekimleri vasıtası ile uzaktan sağlık hizmeti veriyor.

Uzaktan sağlık hizmeti sunmak için öncü girişimlerden olan One Dose Health, Ankara'da Güven Hastaneleri grubu bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket. 2021 yılında kurulan ve 2022'de yetki belgesi alan ilk kuruluşlardan olan One Dose Health, mobil uygulamaları üzerinden vatandaşa hizmet vermeye başlamış durumda. One Dose Health'in sunduğu hizmetler arasında; uzaktan muayene, online reçete yenileme ve tıbbi ikinci görüş gibi dijital sağlık hizmetleri bulunuyor.

Bu alanda hedef ise henüz Türkiye'de lisansı bulunmayan 'Dijital Hastane' hizmeti sunabilmek. Güven Future ve One Dose Health Genel Müdürü Tolga Tuncer, bu yeni hizmetleri ve yenilikçi yaklaşımları hem sağlık uzmanları hem de hastalar için kolaylık, esneklik, erişilebilirlik olarak özetlerken, "Hastalar mekan ve zaman sınırı olmadan sağlık hizmetlerine erişebilirken, doktorlara da mekan ve zaman sınırı olmadan hizmet verebilme özgürlüğünü sunabiliyoruz" diyor.

Sigorta sektörü de dijital sağlık istiyor

Sağlık sektöründe maliyet ve insan kaynağının, artan nüfus ile birlikte öncelikli sorunlar olduğunu belirten Tuncer, şunları söylüyor; "Kurumlar, özel ve tamamlayıcı sağlık sigorta maliyetleri nedeniyle dijital sağlık hizmetlerini yan hak olarak vermek istiyorlar.

Sigortacılar, sevk zincirinde birinci basamakta dijital sağlık hizmetlerini konumlandırmak istiyor. Kişiler özellikle de gençler artık her türlü hizmeti online alabilirken, doktorlar ile online görüşmek istiyorlar. Mevcut deneyimlerimiz sayesinde 2024'te çözümlerimizi daha fazla kişiye ulaştırırken, koruyucu sağlık hizmetlerini küresel ölçekte sunmayı hedefliyoruz.

Fiziksel muayene ortadan kalkacak

Tolga Tuncer, hedeflerinin online muayene deneyimini olabildiğince geliştirmek olduğunu söylüyor. Halen akıllı telefonlardan ve internet üzerinden ulaşılabilen uygulamaları hakkında, "One Dose Health, akıllı medikal cihazlar ve sağlık durumuyla ilgili veri toplayan akıllı saat gibi cihazlarla entegre çalışarak, uyku, nabız, vücut ısısı, kan şekeri, tansiyon, kilo gibi birçok veriyi sağlık uzmanlarına sunabiliyor. Sahip olduğumuz uzaktan izlem merkezimizde görevli doktor ve hemşirelerimizle 7/24 sağlık takibini yapabiliyoruz. WBu takip sayesinde hastaya özel, kişisel yaklaşım sergileyebiliyoruz" diyor.

Kronik hastalıklar öncelikli olacak

One Dose Health'in, önemsediği diğer hizmet alanı ise kronik hastalıklar. Çok hızlı artmakta olan diyabet, obezite ve tansiyon ile mücadele konusunda hizmetler sunarak, bütünsel ve koruyucu yaklaşımlar uygulanıyor. Akıllı cihazların kronik hastalıklarla ilgili verileri, hastaların yaşam kalitesini korumaları için One Dose Health'e yardımcı oluyor.

İkinci bir görüş çok değerli

Teşhisi zor olan karmaşık hastalıklarda veya tedaviye ilişkin belirsizliklerde teşhis ve tedavinin netleştirilmesi için ikinci bir görüş almanın çok değerli olduğununu belirten Tolga Tuncer, "Uzman doktorları bir araya getirerek ortak görüş elde edebilmek çok zor. Dijital iletişimle ikinci görüş hizmetini de sunabiliyoruz" dedi.

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