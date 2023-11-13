TCMB 'Yatırımcı Günleri' düzenleyecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 08:53, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 08:54
TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.