İzmir Valiliği uyardı: Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den bugün sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 09:57, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 10:08
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."