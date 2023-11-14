YÖK'ten diplomalarla ilgili önemli yazı!
Yükseköğretim Kurulu, lisansüstü programlara dair e-devletten alınan belgelerde bilim dalı ifadeleri yazmadığı için adayların akademik alımlarda mağdur edilmemesini istedi!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 10:50
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda; lisansüstü programlarda Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış isimlerin yer verilmesi gerektiği, bazı programların henüz YÖKSİS'te eşleştirilemediği için e-devletten alınan belgelerde sorunların yaşandığı ve bazı akademik ilanlarda adayların mağdur olduğuna dikkat çekilerek diplomalarında yer anabilim dallarına göre değerlendirmenin yapılması gerektiği ifade edilmiştir.