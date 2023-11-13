Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları düşüyor. 20 Ekim'de, 93 dolar düzeyinde bulunan Brent petrolün varili 80 dolara kadar geriledi.

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.