Motorine indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 10:57, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 11:00
Brent petrol fiyatları düşüyor. 20 Ekim'de, 93 dolar düzeyinde bulunan Brent petrolün varili 80 dolara kadar geriledi.
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.