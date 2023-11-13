Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesi devam ediyor
Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur kapsamında çalışmayan emeklilere hafta sonu başlayan 5 bin lira ödemesine bugün ve yarın devam edilecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 11:16, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 11:19
Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılıyor.
Hafta sonu ödemelerin başlamasıyla SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara cumartesi günü; 20, 21 ve 22 olanlara dün ödemeleri yapıldı.
SSK kapsamında aylık ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlara bugün, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise yarın ödemeleri gerçekleştirilecek.