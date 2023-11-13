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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 11:19, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 11:23
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" mesajını paylaştı.

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