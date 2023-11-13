Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 11:19, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 11:23
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" mesajını paylaştı.