Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" mesajını paylaştı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

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