255 terör mensubu yakalandı

İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 41 şüpheli şahıs yakalandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 19 şüpheli şahıs yakalandı.

FETÖ'ye yönelik; Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 40 şüpheli şahıs yakalandı. Terörizmin finansmanına yönelik; Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalandı. Sol terör örgütlerine yönelik; Aydın, İstanbul, Şanlıurfa ve 42 İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 131 şüpheli şahıs yakalandı.

Adıyaman, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, Muş, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tunceli ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıklarınca, "Sosyal medya hesapları" üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 38 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.