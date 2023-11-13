İzmir'de tartıştığı kiracısını öldüren 79 yaşındaki ev sahibi yakalandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldüren 79 yaşındaki şüpheli, saklandığı ormanlık alanda gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 11:42, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 11:43
Jandarma ekipleri, kiracısını öldürüp olay yerinden kaçan H.İ.U'nun Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ayrancılar Mahallesi'nde Ahmet Alkan (38) ile ev sahibi H.İ.U. (79) arasında tartışma çıkmış, H.İ.U, tabancayla Alkan'ı öldürmüştü. Şüpheli, olay yerinden kaçmıştı.