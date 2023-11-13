1 milyon çalışan adına talep ediyoruz: Belediye Şirket İşçiliğini ve Taşeronu bitirin!

Ankara'nın tarihi Ulus Meydanı'nda Belediye şirket işçileri, Taşeronlar, Aile Sağlığı Merkezi grup elemanları ve ek ders ücreti saati karşılığı çalışanlar bir araya toplandı. Bir araya gelen işçi grupları, sadece kadro taleplerini değil, aynı zamanda insanca bir yaşamı hak etme arzusunu dile getirdi. Yağışlı hava koşullarına rağmen meydana çıkan işçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız, kadro hakkımızı söke söke elde edeceğiz" çığlıklarıyla, haklarına sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

İşçi Gruplar adına ilk açıklamayı Kamu Taşeron İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Odabaş yaptı.

"Bugün bu alanda 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile mağdur edilen Belediye Şirket İşçileri ve kamuda taşeron işçiler bulunduğunu dile getiren Odabaş sözlerine şöyle başladı:

"2017 Yılındaki Sayın Bakan Jülide Sarıeroğlu, Belediye Seçimleri zamanında 2018'de Binali Yıldırım ve 2022 yılında Sayın Bakan Vedat Bilgin Haklılığımızı Kamuoyu Önünde Açıkladığı Halde Yasal Düzenleme Yapılmamıştır. Biten ihalelerde maaş yüzdesi düşüşleri yaşanmakta İŞKUR üzerinden halen aynı odada çalıştığımız personeller olarak kura ile sürekli işçi alınmakta iş barışı bozulmakta ihale sayısındaki personel sayısı sürekli işçilerle tamamlandığında işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır"

"BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLİĞİ VE TAŞERON İŞÇİLİĞİ DEVAM ETMEKTEDİR"

"2017 yılından bu yana her 2 yılda bir imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde sürekli yer alan Alt İşveren Sorunları maddesinde tüm taraflar Alt işveren işçilerinin (taşeron) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir, Denmesine rağmen kamuda halen taşeron işçiliği devam etmektedir. Taşeron işçiliğinin 2017'den bu yana ortadan kaldırılmaması akla taşeronda RANT var olgusunu yerleştirmektedir."



"BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLİĞİ ve KAMUDA TAŞERON BİTMEDİ"

Kamuda taşeron kalmadı 1 milyon işçiye kadro verdik söylemi maalesef bugün sayıları 1 milyona yaklaşan bir mağdur kesimi ortaya çıkardığını aktaran Odabaş; "Bu mağdur kesimler kimlerdir? Kimlerin ya da hangi etkin grupların taşeronların kadro almasını istememektedir KHK ile 2017 yılında kapsam dışı bırakılan, devletin asıl işini yapan taşeron çalışanlar ayrımsız ve eksiksiz olarak devlet kadrolarında istihdam edilmelidir. 696 sayılı KHK de yapılacak düzenleme ile çözülebilecek sorunlar öncelikle dirildi. 696 sayılı KHK da ki geçici maddeleri düzeltilmesi sonucunda taşeron süreci Türkiye gündeminden kalkacaktır. Kamuoyuna lanse edildiği gibi kamuda kadro dışı kalan bu sayı 90-100 bin değil 1 milyon kişi ve 4 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir "dedi.



"BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE KİMLER İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR?"

Odabaş; 696 sayılı kararname ile asıl işi yapan kadroya alınacak denmesine rağmen 2019 da 450 bin belediye taşeron ve belediye şirket işçileri kadroya geçirilmeyip belediyelerin kurduğu belediye şirketlerine geçirilmiştir. Belediye şirketlerinde kimler istihdam edilmektedir. Ülkemizde büyükşehir, il, ilçe, belde olmak üzere 1393 belediye bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığın verilerine göre Belediyelerimize hizmet eden personel sayısı ise daimi işçi kadrosu 43.110 şirket işçisi sayısı 599.243 kadrolu istihdamı her geçen gün azalırken şirket işçiliği artmaktadır "ifadelerinde bulundu.



Odabaş, beklentilerini şu şekilde dile getirdi:

¢ Eşit işe eşit ücret

¢ 52 Tediye

¢ 60 günlük ikramiye

¢ 40 Saat çalışma

¢ Enflasyon farkı

¢ Mezuniyet farkı

¢ Eşit yemek ücreti

¢ İş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma

¢ 3 lü vardiya sisteminden 2 li vardiya sistemine tercihen geçebilme

¢ İşten çıkarmaları bir müdür ya da şefin ya da şirket müdürünün değil disiplin kuralları işletilerek mülki amirin onayından sonra işten çıkartılma

¢ Sendika ve toplu iş kanununda değişiklik yapılarak aidatların ve ülke barajının düşürülmesi ve sendikal örgütlülüğün önünde engellerin kaldırılması

¢ Belediye şirketlerinde kadın erkek ayrımı ve ücret eşitsizliği kaldırılarak ücretlerin 2019 da iptal edilen asgari ücretin katlarına geri dönülmelidir.

¢ Ülkemizde imzalanan kamu çerçeve protokolü belediyeler dede uygulanmalı ve işçi açlık sınırı altında çalışmamalıdır.

¢ İşten çıkarmalarda kod mağduriyetinin giderilerek suçları sabit olana işçi için mahkeme kararından sonra kodların yazılması ve işçinin kıdem tazminatı ve işsizlik maaş hakkını elinden alan kodların kaldırılması bu kodların sadece terör ve memuriyette anılan yüz kızartıcı suçları kapsaması diğer konularda işçi çıkarmalarda işçinin ödediği kıdem tazminatı ve işsizlik maaşına el konulmaması tüm işçilerin talebidir.

¢ Haksız işten çıkarmalarda iş akdini sona erdiren kamu görevlileri işçiye ödenecek tazminatlardan kişisel olarak sorumlu olmalı ve keyfiyetten işten çıkarmalarında caydırıcılık olmalıdır. 4 aylık kötü niyet tazminatı ödenerek işten çıkarmalar kişinin çalışma hakkını elinden almaktadır.

'DEVLET TAŞERON ÇALIŞTIRMAZ'

Bizler taşeron zulmünden çıkıp iş kaygısı yaşamadan refah içerisinde çalışarak hayatlarımızı idame ettirmeyi talep ediyoruz" diyen Odabaş son olarak şunları aktardı:

"Bütün saydığımız branşlarda ve sayamadığımız daha nice işçi arkadaşlarımız ile hep birlikte diyoruz ki devlet taşeron çalıştırmaz. 100. yılını dolduran cumhuriyetimiz de taşeron sorunu ortadan kalkmalıdır. Uluslararası sorunlar ile zaman harcanan bu ortamda iç meseleler tamamen giderilerek bütün enerjinin dış meselelere aktarılması elzemdir. Son sözümüz hak ettiğimiz kadroyu istiyoruz. Bizler 2019 da yapılan haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesini 1 milyon çalışan adına talep ediyoruz eğer 2019 da hiç kadro verilmese idi bizler bugün burada olmazdık yapılan uygulama adaletsizliktir. Devletimiz adildir ve devletimiz vatandaşını mağdur etmemelidir "



"4/A'lı çalışanlar kadro müjdesi almış olup, kadro verilmeyerek yine ayrımcılığa maruz bırakılmıştır"

Grup adına Odabaş'ın ardından konuşan Aile Sağlı Merkezi (ASM) Grup Elemanları Derneği Başkanı Faikcan Büyükkayaer de şunları aktardı:

"Ülkemizde Eylül 2005 yılında pilot şehir olarak belirlenen Düzce'de sağlık ocağı sisteminden, aile sağlığı merkezi sistemine tamamen geçiş sağlanmıştır. Bugün itibariyle bu uygulamaya bütün illerimizde başlanılmıştır.

"Tam 18 yıldır ASM'lerde hekim sayısına göre personel sayısı belirlenerek çalışan 3 grup yardımcı sağlık elamanı çalışmıştır. 1. Sağlık elemanları devlet personelidir, 2. Hekimlerle sözleşme imzalayarak çalışan 4/A lı çalışan sağlık personelleri, 3.Çalışma şartları Aile hekimliği yönetmeliğine göre belirlenen Grup elemanlarıdır. Bir grup zaten devlet memurudur bir grup çalışan 4A'lıdır ve bunlara da kadro verilmiştir.

"Grup elemanları 2005 yılından bu güne kadar asgari ücret ve daha da altında bir maaşla hiç bir özlük hakkı olmadan hekimin verdiği tüm işleri yapmak zorunda bırakılmıştır. 18 yıldır sözleşmeli olarak çalışan birçok personel grubuna kadro gelmiş, grup elemanları bakanlık tabelası altında kamuya hizmet vermesine rağmen sürekli kapsam dışı bırakılmış ve fiili olarak varlıkları dikkate alınmamıştır. Son olarak 2022 yılı kasım ayında yan odamızda kamu dışı 4/A'lı çalışanlar kadro müjdesi almış olup, biz grup elemanlarına kadro verilmeyerek yine ayrımcılığa maruz bırakılmıştır. Bakanlıklarımız üst düzey yöneticilerimiz ülke genelinde sayısı 20000 i bulan Grup elemanlarının farkında değildirler."

"Tüm bu sorunların çözümü için bizleri dinlemeleri haber yapmaları mağduriyetlerimizin giderilmesi için son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle kamuoyunda sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizlere vakit ayırdığınız ve sesimize tercüman olduğunuz için siz basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunarız."





