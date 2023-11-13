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Emekli zammında masada iki formül var

Temmuz ayında umduğu zammı bulamayan milyonlarca emeklinin gözü 2024 zammında. Hükümetin önünde kök aylıklara zam veya refah payı dahil maaş artışı var.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 12:24, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 12:27
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Emekli zammında masada iki formül var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024 zammına çevrildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre hem kök aylıkları artıracak hem de 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor.

Birinci formülle refah payı ile oransal bir artışla enflasyonla birlikte emeklilere ilave zam yapılmış olacak. İkinci formüle göre kök aylıklara yapılacak seyyanen artış yapılacak.

En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılmasına karşın 6 milyona yakın emeklinin kök aylığı bu tutarın altında kaldı. En düşük aylıktan başlayarak kök aylıkta kademeli bir artışa gidilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Emeklilere yapılacak refah payıyla yapılacak iyileştirme bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek.

En düşük emekli maaşı 10 bin lira mı olacak?

Bu yıl yüzde 114'ün üzerinde artışla 3500 liradan 7500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7500 lira alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor.

En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı gelecek günlerde netleşecek.

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